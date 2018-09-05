قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه تدخل لإنهاء أزمة محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، مشددًا على احترام استقلالية اتحاد الكرة، وأن الوزارة تسعى إلى حل المشكلات المتعلقة بالمحترفين المصريين في الخارج ومنهم صلاح.

وعلق صبحي خلال تصريحات لفضائية "on sport"، على ترشح صلاح لجائزة "the best"، إلى جانب كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش، لاعبي يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني، قائلًا: "ما حدث قيمة مضافة لصلاح ولمصر وللعرب، هو ثروة قومية كبيرة مع زملائه المحترفين في الخارج".

وتابع صبحي: "اللاعب صار يتمتع بشعبية كبيرة، لدرجة أن الفود الأجنبية التي ألتقيها تبدأ بالحديث عنه لفتح (باب الود) بيننا".

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى ضرورة احترام العقود، قائلًا إن صلاح مؤسسة اقتصادية مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، أفضل لاعبي العالم.