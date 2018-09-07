علق الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، على مشروع قانون تجريم الزواج العرفي، والذي تقدمت به النائبة آمنة نصير، قائلًا إنه لا يجب أن تصل عقوبته إلى حبس الزوج.

واقترح "الجندي"، خلال استضافته في برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن تصل العقوبة إلى فرض غرامة مالية كبيرة وحرمان الزوج من بعض الامتيازات المجتمعية، متسائلًا عن سبب اقتراح حبس الزوج وعدم حبس الزوجة رغم ارتكابهما نفس الخطأ.

وردت "نصير"، على تساؤل "الجندي"، بأنها اقترحت حبس الزوج فقط لأنه "ٌقوام" على المرأة، مؤكدة أنها في نفس الوقت لا تمانع معاقبة الزوجة بالحبس أيضًا، لأنها "عبيطة وهبلة بسبب تصديق الرجل والوثوق به"، حسب قولها.