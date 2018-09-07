قال الإعلامي حمدي رزق، إن كتاب "مصر.. التحدي والإنجاز"، الذي أصدره مجلس الوزراء يوثق إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا: "كله إنجازات وأشياء مباشرة، وأنا أسميته بالكتاب الأبيض، فمن خلال هذا الكتاب تستطيع أن تعرف كيف يتم بناء مصر الحديثة".

وأضاف رزق، خلال تقديمه برنامج "نظرة"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن "الإنجازات عظيمة كيفًا وكمًا، وهي تشرح القلب الحزين، مصر ودعت عصر الفوضى والانهيارات، وباتت البلاد تشهد نقلة حقيقية تشهد بها صفحات الكتاب".

وتابع: "الولاية الثانية للرئيس السيسي، سيتم التركيز فيها على بناء الإنسان المصري، والاهتمام بصحته وتعليمه وكل ما يتعلق به".