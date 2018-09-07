أعلنت الحكومة العراقية، مساء اليوم الجمعة، حالة الطوارئ القصوى في بغداد والبصرة.

وأوضحت مصادر عراقية -حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية- أن قوات خاصة تدخل البصرة لفرض الأمن في المحافظة بعد أعمال التخريب التي طالت المؤسسات والمباني الحكومية بالمحافظة.

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت الى تدخل القوات الأمنية، ما أدى الى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.

ويأتي ذلك في وقت تجمع فيه عشرات المحتجين العراقيين ، مساء اليوم الجمعة، داخل محطة تابعة لحقل غرب "القرنة 1" النفطي بمحافظة البصرة.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" أن عشرات المحتجين احتشدوا داخل محطة لحقن المياه تابعة لحقل غرب القرنة 1 النفطي.

يشار إلى أن عددا من المتظاهرين أضرموا اليوم النيران داخل مقر القنصلية الايرانية في البصرة، وعلى إثرها دعت السفارة الإيرانية في بغداد رعاياها إلى مغادرة البصرة.