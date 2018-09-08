قال الحرس الثوري الإيراني، إنه قتل ستة أعضاء بجماعة كردية مسلحة اتهمها بالضلوع في هجوم في يوليو على موقع حدودي إيراني.

وقال الحرس الثوري، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن الستة كانوا ضمن مجموعة من المقاتلين الذين ينتمون إلى حزب الحياة الحرة لكردستان، والذين هاجموا الموقع على الحدود مع العراق في 20 يوليو، ما أسفر عن مقتل عشرة من أفراد الحرس وفقا لـ"سكاي نيوز".

ويعتبر حزب الحياة الحرة لكردستان جماعة محظورة تسعى للحكم الذاتي لأكراد إيران، وعلي صلة بحزب العمال الكردستاني المسلح في تركيا، وينشط حزب الحياة الحرة لكردستان في المنطقة الحدودية إلى جانب جماعات كردية مسلحة أخرى متمركزة في شمال العراق.