تنطلق فعاليات الجلسة التعريفية للمحافظين ونوابهم، بعد قليل، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية وعدد من الوزراء.

وقال شعراوي إن الجلسات تستمر على مدار يومين، لتنسيق العمل وبحث الأولويات، وبحث تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظين، على أن يتم تحويلها إلى برامج عمل تلتزم بها جميع المحافظات، ويدعمها المحافظون، ويتم متابعتها يوميا عن طريق وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية.

وأضاف شعراوي، أن البرامج تركز على استغلال الميزات التنافسية في كل محافظة، وتحويلها إلى فرص استثمارية تساعد في توفير فرص عمل للشباب، وتطوير المحافظات وتوفير موارد تنمية حقيقية بها.