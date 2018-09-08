قد تتعرض لصعوبة في الاستيقاظ من نومك مبكرًا، خاصة عند العودة للعمل بعد إجازة طويلة أو مع بدء عام دراسي جديد، ما يتسبب في نهوضك من الفراش متأخرا على مواعيدك أو مشاغلك اليومية.

ورصدت "الوطن" مجموعة من التطبيقات التي تعمل كمنبه، وتساعدك على الاستيقاظ:

1) SpinMe Alarm Clock

لن يتوقف هذا التطبيق عن إطلاق رناته إلا إذا قام المستخدم بحمل الهاتف والدوران عدة مرات، ولتحميل التطبيق اضغط هنا.

2) Alarmy

هذا التطبيق أكثر التطبيقات إزعاجًا، يجعل المستخدم يأخذ صورة لمكان ما، لإنشاء منبه جديد، ولكي يتمكن من إغلاق المنبه في اليوم التالي عليه أن يلتقط صورة أخرى مطابقة للصورة التي التقطها عند إنشاء المنبه، ولتحميل التطبيق اضغط هنا.

3) Puzzle Alarm Clock

يتيح هذا التطبيق خيارات متميزة لمساعدة المستخدم على الاستيقاظ، فيطلب منه حل ألغاز ومعادلات مختلفة مع كل منبه مع وجود 3 مستويات للألغاز عليه أن يقوم بحلها لغلقه، ويمكن إضافة الرنة التي تريدها لتكون نغمة المنبه، ولتحميل التطبيق اضغط هنا.

4) I Can't Wake Up! Alarm Clock

يطلب هذا التطبيق حل بعض الألغاز والمعادلات الحسابية لكي يتمكن المستخدم من اغلاق المنبه، ويمكن اختيار نوعية الألغاز، وصعوبتها مع امكانية ضبط منبهات متكررة، ولتحميل التطبيق اضغط هنا.

5) Snap Me Up

لن يتوقف هذا التطبيق إلا بعد التقاط المستخدم صورة سيلفي، ولتحميل التطبيق اضغط هنا .

6) Alarm Clock Xtreme

يوفر هذا التطبيق العديد من المزايا، فيطلب حل معادلات حسابية للتأكد من الاستيقاظ، ويمكن اختيار أي أغنيه لتكون رنة المنبه، مع تفعيل خاصية أن تبدأ هادئة تمامًا ثم تقوم بالارتفاع تدريجيًا، ولتحميل التطبيق اضغط هنا.