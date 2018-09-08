أشاد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بكتيب "مصر.. التحدى والإنجازات" الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخرًا لتوثيق المشروعات التنموية التي تم تنفيذها خلال الفترة الأولى من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام رئاسة الجمهورية.

وقال "مشهور"، في بيان صادر اليوم، إن الكتيب هو أداة مصر لدحض جميع الشائعات التي تريد أن تنال منها أو تعرقل مسيرتها التنموية،مبينًا أن الكتيب يوضح بالأرقام ما تم إنجازه خلال السنوات الأربع الماضية والعقبات التي استطاعت مصر أن تتغلب عليها.

وأضاف النائب، أن القيادة السياسية دائما ما تعلي من قيمة العمل، لافتًا إلى أنها أثرت العمل والإنتاج والنهوض بالوضع الاقتصادي؛ بدلًا من الالتفات لمحاولات التشكيك في قدرات هذا البلد للسير على خطى الدول المتقدمة وتحقيق تنمية حقيقية.

وأوضح "مشهور"، أن الكتيب ينقسم إلى عدة محاو، ويستعرض بداخل كل منها المشروعات التي تم إنجازها، ورؤية الدولة لكل من هذه المحاور خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن خطة الدولة التنموية أخذت في اعتبارها الأبعاد الاجتماعية المختلفة وقامت على أساس تحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري.