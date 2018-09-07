أعلن مجلس الوزراء، عن توثيق إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فترة ولايته الأولى، من خلال الكتاب الذي أصدرته الحكومة بعنوان "مصر.. التحدي والإنجاز"، تتحدث فيه لغة الأرقام عما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية، عمر الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث عرض مجلس الوزراء على نحو تفصيلى، ثمرة جهود الأمانة الفنية لمتابعة المشروعات القومية، فى رصد الموقف التنفيذى لكافة المشروعات التى تم الانتهاء منها، أو الجارى استكمالها، فى مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

توثيق كل فترة رئاسية أمر طبيعي، فمن المفترض أن يتم توثيق كل فترة ولاية سياسيا واقتصاديا وثقافيا والإحداث التي شهدها المجتمع، وفقا لرؤية الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، وأوضح أنه سيتم خلال هذا الكتاب توثيق الفترة الزمنية بكافة أحداثها، وهذا حدث في فترات سابقة.

وأوضح فهمي لـ"الوطن"، أنه سيتم التاريخ والتوثيق بشكل علمي أكاديمي بالأرقام والمؤشرات، بالإضافة إلى الإحداث الهامة التي شهدتها مصر خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن هناك فترة في تاريخ مصر لم يتم توثيقها نظرا لعدم توافر الوثائق لهذه الفترة، لذلك كانت هناك الحاجة إلى هذا التاريخ.

وأردف أستاذ العلوم السياسية، أن أهمية هذا التوثيق تكمن في إعلام الأجيال الصاعدة وقطاعات الرأي العام المختلفة بما جرى إنجازه، ويحتاج هذا التوثيق إلى أمانة في التناول وعرض موضوعي لرؤية غير منحازه تخدم عملية التوثيق، مشيرا إلى أن توثيق الإنجازات جرى خلال الفترة الثانية من رئاسة السيسي حتى لا يتم الفهم الخاطئ لهذه الخطوة، إذا اتخذت في الفترة الأولى، والبعد عن المجاملات السياسية.

وقال محمد فارس، الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر مرت بظروف صعبة بداية من عام 2011، لذلك كان حاجة لتوثيق هذه الفترة من تاريخ مصر هام جدا.

وأوضح فارس لـ"الوطن"، أن مصر تواجه في الفترة الأخيرة حروبا داخلية وخارجية تعتمد على تزييف الحقائق والتقليل من قيمة ما يتم إنجازه، لذلك التاريخ لهذه الفترة مهم جدا للقضاء على هذا التزيف بالرد بالأرقام والمؤشرات، كما أكد أن هذا التوثيق سيكون مرجعا قيما لهذه الفترة من تاريخ مصر.