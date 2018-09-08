أعلن الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدأ تحويل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وطلاب المرحلتين الأولى والثانية، اليوم، ممن لم يستفيدوا من تحويل الاغتراب في المرحلتين السابقتين، ولديهم فرصة من السبت للأربعاء القادم الدخول على موقع الوزارة والتغيير، وفقا لنسبة الـ10% وترتيب الطلاب وفقا للمجموع، ولا تدخل للأشخاص على الإطلاق.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية له يبرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "DMC"، أن نسبة 10% تتوقف على مجموع الطلاب سواء التحويل لنفس الكلية أو كلية مختلفة، مركدا على أن طلاب المرحلة الثالثة ممن استنفذوا الرغبات ولم يحصلوا على رغباتهم وفقا لمجموعهم، لديهم فرصة أخيرة اليوم لتنسيق رغباتهم على الموقع الإليكتروني.

وتابع، أن النقل للكليات الغير المناظرة لا يتم إلا بالحصول على الحد الأدنى لهذه الكلية، موضحا أن بعض كليات المحافظات الحد الأدنى لمجموع القبول بها يفوق القاهرة وعين شمس.

واستكمل عبدالغفار، أنه من لم يتم نقله بالتوزيع الجغرافي يستطيع بعد دخوله الكلية بعام وتفوقه، أن يحول للجامعة التي يرغب بها وفقا لشروطه، والتنسيق هو مسألة تنافس بين الطلاب، على حد قوله.