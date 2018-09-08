تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، مستوى المرافق والخدمات، حيث التقى بعدد من المصطافين بمدينة مصيف بلطيم، مكلفاً برفع مستوى النظافة وإزالة الإشغالات، وطرح أعمال الإنقاذ بالشواطئ لشركة متخصصة في مناقصة عامة، وتقديم خدمات جيدة للمواطنين، وذلك بحضور المحاسب فادي شميس رئيس مدينة مصيف بلطيم، والمهندس طلعت عبد القادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم .

قال محافظ كفر الشيخ، إنه من اليوم لن تباع قطعة أرض بأي مكان في المحافظة، ويمكن استثمار قطع الأراضي بمصيف بلطيم عن طريق حق الانتفاع فقط طبقاً لأحكام القانون، كما سيتم هدم المحال التجارية الآيلة للسقوط المستأجرة من المحافظة، وإعادة بنائها بالشراكة مع القطاع الخاص، مشدداً بتحصيل مستحقات الدولة، وإزالة الإشغالات ومواجهة العشوائية .

وخلال جولته استمع محافظ كفر الشيخ، لعدد من المصطافين، حيث كلف بتوزيع عادل لأفران الخبز طبقا لكثافة المواطنين ودراسة احتياجات المصيف من سيارات نقل الركاب وحصر السيارات الموجودة .