قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ مشكلة الصرف الصحى تبرز كإحدى أهم وسائل تحسين مستوى المعيشة في الريف، حيث قُدرت نسب القرى المخدومة بـ10% من إجمالى القرى في 2014، وهو ما يمثل 12% من سكان الريف.

وأكد مدبولي في حواره مع "الوطن"، أنَّ هذه الأرقام تطورت في 2018 لتصل إلى 23% من عدد القرى، بما يعادل 34% من عدد سكان الريف، وتستهدف الحكومة تغطية 65% من الريف بخدمة الصرف الصحي، ما سيؤثر بالتبعية على مستوى صحة المواطنين، وبالتالي مستواهم الاجتماعي.

وتصدر صحيفة "الوطن"، بداية من غد، وكل أحد، أكبر ملحق اقتصادي شامل في مصر، بعنوان "الوطن الاقتصادي"، تحت إشراف الكاتبة الصحفية دينا عبدالفتاح. ويسعى الملحق الأسبوعي الجديد لتأسيس حوار مجتمعي دائم بين الحكومة والقطاع الخاص، وكذلك لرصد حركة المال والأعمال لاستكشاف المستقبل بلغة الأرقام.

ويهدف "الوطن الاقتصادي" إلى تحليل المؤشرات المحلية والعالمية لتتّضح الصورة الاقتصادية كاملة، ولرصد التحديات واستعراض الفرص في جميع القطاعات الاقتصادية. كما يهدف أيضا إلى إلقاء الضوء على رواد الأعمال لصناعة نماذج نجاح متفردة.