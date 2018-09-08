قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّه فيما يتعلق بمشكلة البطالة فهي تظهر بشكل مكثف بين حاملي المؤهلات العليا أو الشهادات الجامعية، خاصة في الحالات التي تشبع بها السوق، مثل خريجي الكليات الأدبية، فيما تقل نسب البطالة بين خريجي الكليات العلمية وأصحاب الحرف، حيث إنَّه لا يوجد فني أو صاحب حرفة عاطل عن العمل إلا باختياره.

وأشار مدبولي في أول حوار صحفي له، إلى أنَّ السوق قادرة على استيعاب نسب كبيرة من أصحاب الحرف، بالإضافة إلى أنَّ هناك بعض المهن التي توفر دخلًا ماديًا أعلى كثيرًا من مهن مرتبطة بخريجي الكليات.

وأضاف رئيس الوزراء: "على سبيل المثال تتراوح يومية العامل في قطاع التشييد والبناء بين 200 و250 جنيهًا، ويصل الأجر اليومي للعامل الذي يقوم بحمل الأشياء في الموقع إلى 150 جنيهًا، فيما تصل أجرة سائق الجريدر إلى 400 جنيه يوميًا، لذلك لا بد أن نتخلص من ثقافة تفضيل التعليم الجامعي من أجل الحصول على شهادة فقط".

وتصدر صحيفة "الوطن"، بداية من غد، وكل أحد، أكبر ملحق اقتصادي شامل في مصر، بعنوان "الوطن الاقتصادي"، تحت إشراف الكاتبة الصحفية دينا عبدالفتاح.

ويسعى الملحق الأسبوعي الجديد لتأسيس حوار مجتمعي دائم بين الحكومة والقطاع الخاص، وكذلك لرصد حركة المال والأعمال لاستكشاف المستقبل بلغة الأرقام.

ويهدف "الوطن الاقتصادي" إلى تحليل المؤشرات المحلية والعالمية لتتّضح الصورة الاقتصادية كاملة، ولرصد التحديات واستعراض الفرص في جميع القطاعات الاقتصادية. كما يهدف أيضا إلى إلقاء الضوء على رواد الأعمال لصناعة نماذج نجاح متفردة.