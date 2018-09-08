بدأ منذ قليل فعاليات الافتتاح الرسمي لمهرجان الإسماعيلية الدولي 19 للفنون الشعبية، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع محافظة اﻹسماعيلية على المسرح المكشوف بقصر ثقافة اﻹسماعلية.

وحضر الحفل كلا من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وحمدي عثمان، محافظ اﻹسماعيلية، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

بدأ الافتتاح الرسمي بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاها عرض لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية.

ويشارك في المهرجان الذي تستمر فعالياته حتى 13 سبتمبر الجاري 11 دول عربية وأجنبية هم مصر واﻷردن وفلسطين ولبنان وتونس والسودان والهند وسيرلانكا وبنجلاديش واليونان وأندونيسيا.

واستعرضت الفرق المشاركة في المهرجان أعلام دولهم والتي لاقت ترحيبًا من الجمهور.