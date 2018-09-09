قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن كوبري روض الفرج المعلق، الذي تشرف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على بنائه قد يدخل موسوعة "جينيس" كأعرض كوبري معلق في العالم.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن إجمالي الطرق التي تعمل على إنشائها القوات المسلحة ووزارتي النقل والإسكان، تكلفته 80 مليار جنيه.

وأوضح أن الرئيس السيسي هو مدير مشروع الطرق القومية، حيث أولى اهتماما كبيرًا به، قائلًا: "اجتمع بي في حوالي 12 جلسة".

وأكد إضافة الوزارة الكثير من الطرق الجديدة، ونعمل على تطوير الخط الأول للمترو، وتشغيل الخط الثالث للمترو، وكل هذا سيعمل على تخفيف الزحام وتقديم خدمة آمنة للمواطنين.