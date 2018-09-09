معلمون يكشفون ملامح منهجي الرياضيات والإنجليزية في النظام الجديد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أول حوار صحفي عقب توليه المنصب، والذي اختص "الوطن" به، إنَّ هناك نقلة نوعية كاملة ستحدث على المدى القريب في منظومة التعليم، وبالأخص ما قبل الجامعي، مؤكدًا أنَّ ذلك يظهر من خلال رؤية وزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي.

وأضاف مدبولي أنَّه اعتبارًا من العام الدراسي الجديد، الأطفال سواء في مرحلة الحضانة أو الصف الأول الابتدائي سيدرسون منهجًا جديدًا، سعيًا لتغيير منظومة التلقين والحفظ، وفتح مجال للإبداع والابتكار.

وقال أحمد قورة، معلم لغة إنجليزية للمرحلة الابتدائية، إن منهج اللغة الإنجليزية الجديد به مميزات وعيوب ولكنه في المجمل أفضل من المناهج السابقة، موضحا أن مميزاته أنه أفضل لغويا في التعامل مع المفردات والقواعد والمادة العلمية، وتتداخل اللغة الإنجليزية مع المواد الأخرى، حيث تتضمن بعض الدورس عن العلوم والرياضيات، كما أنه يتضمن بعض المواقف الحياتية التي يمكن أن يستخدمها الطالب.

وأضاف قورة لـ"الوطن"، أن المنهج يعمل على الارتقاء بالطفل والكتاب سهل التصفح، ولكن يعيب المنهج الجديد طول عدد الوحدات المبالغ فيه، بالإضافة إلى عدم توافر أسئلة استرشادية يمكن الطالب من خلالها التعرف على كيفية التقييم آخر العام، لافتا إلى ضرورة تخفيض عدد الفصول التي يدرسها المعلم الواحد، حتى يستطيع تنفيذ المنهج كما يجب، وينجح المنظومة.

بينما قال تامر ماجد، مدرب المناهج الجديدة بوزارة التربية والتعليم للمدارس اللغات، إن المناهج الجديدة تغيرت بصفة عامة، إذ أصبحت تعتمد على مبدأ النوافذ، فيتم ربط المواد ببعضها البعض، على سبيل المثال عند تعليم الأطفال الأرقام من 0 إلى 5 يتم ربطها بصوابع الإنسان الـ5، وحواس الإنسان الـ5، كما يتطلب منه رسم كف اليد، وبذلك يتعلم الطفل أكثر من مادة في الدرس الواحد دون عناء.

وأوضح ماجد لـ"الوطن"، أن منهج الرياضيات الجديد يمنع استخدام الآلة الحاسبة حتي الصف الثالث الابتدائي، ولكن يتطلب منه التعرف على شكلها فقط، كما تم إلغاء الحشو الزائد من المناهج، كما يوجد أنشطة تشبة الـ"تكاتسو" اليابانية التي تعتمد على العمل الجماعي وتنمية روح القيادة عند الطفل.