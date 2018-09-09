بعد مرور شهر على توليه منصب رئاسة الوزراء خلفًا للمهندس شريف إسماعيل، أجرى المهندس مصطفى مدبولي، اليوم، أول حوار صحفي شامل، تطرق خلاله للحديث عن نظام التعليم الجديد في مصر.

وتسلط "الوطن" الضوء على تعليم المهندس مصطفى مدبولي، والشهادات العلمية التي نالها:

تخرج مدبولي من كلية الهندسة جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا، وحاز تقدير امتياز لمشروع التخرج عام 1988، وفي عام 1992 حصل على ماجستير الفلسفة في الهندسة المعمارية- قسم تخطيط مدن.

حصل على دبلوم الدراسات المتقدمة في مجال التخطيط العمراني، إدارة العمران من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية "روتردام" بهولندا عام 1993، حسب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

أما الدكتوراه فقد حصل عليها من جامعة القاهرة عام 1997 في الهندسة المعمارية، تخصص تخطيط مدن بنظام الإشراف المشترك مع معهد التخطيط القومي والإقليمي والعمراني بكلية العمارة جامعة كارلسروه بألمانيا.

حصل على عدة شهادات من جامعات عريقة جاء على رأسها شهادة تأهيل القيادات التنفيذية في الإدارة من كلية "هارفارد" لإدارة الأعمال بجامعة هارفارد في يناير 2003، حسب "سي إن إن".

كما حظى البناء العمراني في قارة آسيا على اهتمام مدبولي، فحصل على دورة تدريبية في مجال التجديد الحضري للمدن وتنمية المدن الجديدة لمدة شهر فى سيول– كوريا الجنوبية، أغسطس 2001، وفي نفس العام اتجه للمعمار والتخطيط العمراني الأوروبي، فنال دورة تدريبية أخرى في مجال نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في التخطيط العمراني، بواسطة معهد أبحاث الفضاء وعلوم الأرض بهولندا.