قال المرسي الحلو رئيس شركة الطرق الاستثمارية، إن النقل عنصر أساسي في اقتصاد أي دولة والطرق هي النبية التحتية للنقل، وهو أساس التنمية ويعطي فرص عمل ويزيد الإنتاج، ويؤثر على الاقتصاد والدخل القومي لأي دولة.

وأضاف الحلو، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الطريق الدائري الإقليمي يربط بين كل المحاور الرئيسية والسريعة التي توصل لكل المحافظات، على مسافة كبيرة من القاهرة، وأصبح الآن المسافرون لا يدخلون القاهرة عابرين، ما خفف الازدحام المروري في القاهرة ومداخلها والطريق الدائري، وخصوصا النقل الثقيل.

وتابع أن عربات النقل الثقيل يجري تحويله على الطريق الدائري الإقليمي اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري.