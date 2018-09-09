قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن "حجم المطبات الصناعية التي صنعت داخل المحافظات معيقة للحركة ومؤذية".

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه الطريق الإقليمي بحضور عدد من الوزراء ورئيس الوزراء وكبار رجال الدولة: "قولنا هنعمل مسابقة لجامعات والمدارس قبل العام الدراسي الجديد وهنعرضه عليكم كلكم، والمحافظين محتاجين من حضراتكم كتير.. هتقولي أجيب فلوس منين ماعرفش.. وأنا بجيب فلوس منين؟".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، 5 مشروعات لهيئة الطرق والكباري ومحاور النيل، بتكلفة 7.9 مليار جنيه، والمنفذة بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري وإدارة المهندسين العسكريين، وتشمل محور طما (أسيوط - سوهاج)، كوبري قوص بقنا، كوبري برج العرب، كوبري بلطيم، فضلا عن افتتاح المرحلة الأخيرة من الطريق الدائري الإقليمي القوس الشمالي الغربي.​