قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ، إن افتتاح كوبري بلطيم العلوي بطول 750 مترا، وعرض 22 مترا، يضم 6 حارات في الاتجاهين، بتكلفة إجمالية بلغت 76 مليون جنيه، مدة التنفيذ 18 شهر، وأنه جرى تخطيط الكوبري بوضع العلامات المرورية والإرشادية، واستخدام أحدث الأساليب العلمية في الإضاءة والعواكس الفسفورية.

وأضاف أنه جرى إنشاء كوبري بلطيم العلوي، للحد من الحوادث المميتة، التي كانت تحدث بتقاطع طريق بلطيم المصيف مع الطريق الدولي الساحلي، ويجري من خلاله القضاء على مشكلة التكدس المرورى بمنطقة البرلس بشمال كفرالشيخ، وربط محاور التنمية بين محافظة كفرالشيخ ومحافظات الجمهورية، الذي يعد من أهم كباري المحافظة.

وافتتح الرئيس السيسي، اليوم، كوبري بلطيم العلوي بطول 750 مترا، وبتكلفة 76 مليون جنيه عبر "الفيديو كونفرنس"، للحد من الحوادث المميتة وتحقيق السيولة المرورية بمنطقة البرلس، حيث أزاح المحافظ الستار برفقته، وعدد من مهندسي الطرق وشباب المحافظة.