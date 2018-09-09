شهد الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، صباح اليوم فعاليات توقيع كلية الهندسة مذكرة تفاهم مع شركة "CRBC" كبرى الشركات الصينية العاملة فى مجال الإنشاءات، بهدف تفعيل مبادرة "اندماج" التى أطلقتها الكلية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لربط التعليم الهندسي والبحث العلمي مع الصناعة.

وقع الاتفاقية الدكتور أيمن عاشور عميد كلية هندسة عين شمس وتانج جى المدير التنفيذى لشركة CRBC الصينية بمصر، ومسؤولي الشركة الصينية وعدد من قيادات الكلية.

وبمقتضى مذكرة التفاهم ستكون الشركة الصينية بمثابة الشريك الاستراتيجى لكلية هندسة عين شمس فى تحقيق رؤيتها المستقبلية بتنفيذ مبادرة "اندماج" لإيجاد شراكة حقيقية بين المجتمع الأكاديمى ومتطلبات الصناعة الوطنية، لتحفيز الابتكار، وتطوير المنتج المحلى وزيادة تنافسيته.

وأبدى الدكتور أيمن عاشور عميد كلية هندسة عين شمس، سعادته بالتعاون مع شركة CRBC التى تعد من كبرى الشركات الصينية الرائدة فى مجال الإنشاءات، والتى لديها فروع فى 61 دولة حول العالم، ولها العديد من المشروعات الدولية بالمنطقة وفى السوق المصرى، وقال أن هذا التعاون سيكون له مردود كبير على نجاح مبادرة "اندماج" نظرا للخبرات الكبيرة للجانب الصينى فى مجال دعم الابتكار والإبداع وتحفيز البحث العلمى لخدمة الصناعة.

وأضاف أن هذه الشراكة تأتى فى الوقت الذى تشهد فيه العلاقات المصرية الصينية نشاطا مكثفا على كافة الأصعدة خاصة مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين قبل عدة ايام، موضحا أنه بمقتضى مذكرة التفاهم ستدعم الشركة الصينية مبادرة "اندماج" إنشائيا وماديا وأدبيا، وذلك من خلال شراكاتها مع كبرى الجامعات الصينية ، التى ستدعم الجانب الفنى والاكاديمى والبحث، لإنشاء واحة التكنولوجيا على مساحة 30 فدان بمدينة العبور.

وأضاف الدكتور عمر الحسيني وكيل كلية الهندسة لشؤون المجتمع والبيئة أن مبادرة "اندماج" والتي أطلقتها الكلية في 12 مايو الماضي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، تستهدف إحداث نقلة نوعية فى ربط التعليم بالصناعة، وتخريج أعداد كبيرة من المبتكرين، ومساعدتهم على إنشاء شركات ناشئة تعتمد على الابتكار، موضحا أن المبادرة تتضمن محورين متوازيين، الأول خطة متكاملة لتطوير المعامل والورش التعليمية بالكلية، والثاني إنشاء واحة التكنولوجيا والابتكار بأرض الكلية بمدينة العبور لتكون بمثابة بيئة مثالية حاضنة للإبداع والتطوير والارتقاء بالبحث العلمى لخدمة أغراض الصناعة، لخلق آفاق جديدة للمنتجات المصرية للانطلاق نحو العالمية.

وقال تانج جي الرئيس التنفيذى للشركة في مصر: "نشعر بسعادة بالغة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى المصرية وان نساهم فى إنشاء هذا الصرح العالمى مع كلية هندسة عين شمس، العريقة والتى تم تأسيسها عام 1839، موضحا أن واحة التكنولوجيا ستكون بمثابة منارة للهندسة المصرية، ونقلة نوعية حضارية هى الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط وأفريقيا".

وأوضح أن الشركة ستقدم الدعم لبناء واحة التكنولوجيا على أعلى مستويات التقنية الهندسية والتكنولوجية فى العالم، معربا عن سعادته ببناء هذا الصرح العلمى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار الدكتور مسلم عثمان المستشار الاقتصادى لشركة CRBC الصينية أن الشركة لديها شراكات عديدة مع كبرى الجامعات الصينية، وهو ما سيسهم فى دعم الجانب الفنى والاكاديمى لواحة التكنولوجيا المزمع انشائها بمدينة العبور، مشيرا إلى أن هذه الشراكة مع هندسة عين شمس، تعكس قوة العلاقات المصرية الصينية ورغبة الجانبين فى تبادل الخبرات لتطوير البحث العلمى لخدمة الصناعة الوطنية.

وأضافت ريم عبدالله المستشار الإعلامى لكلية الهندسة جامعة عين شمس ان مبادرة هندسة عين شمس تتماشي مع رؤية مصر 2030 والتي تولي اهتمام كبير بالبحث العلمي ودغم الابتكار للارتقاء بالصناعة الوطنية ومن ثم دفع معدلات النمو.

وقالت انه منذ اطلاق المبادرة وهناك اهتمام وترقب من منظمات الاعمال ومختلف الشركات للاستفادة منها، موضحة ان التعاون مع الشركة الصينية سيفتح افاق كبيرة للتعاون.