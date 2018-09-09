قال الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية السابق، إن جوزيف ستالين هو زعيم الاتحاد السوفيتي وأحد أشهر القادة، وهناك رؤيتين حول سياساته، الأولى تراه بنظرة سلبية على أنه أكبر مجرم في التاريخ وأنه قتل أكثر من 40 مليون إنسان، والثانية إيجابية تبرزه أنه "جعل روسيا دولة صناعية".

وأضاف " المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، على قناة "دريم"، أن ستالين أنشأ مصانع للقنابل النووية، وانتصر على هتلر وأقام مشروعات عملاقة، وأصبح الاتحاد السوفيتي في عهده قوة عظمى.

وأشار إلى أن الناظرين له بنظرة إيجابية يرونه أيضًا أنه "قضى على الأمية ووصل إلى الفضاء"، موضحًا أنه تم اغتياله من قبل أعدائه مستغلين الممرضة الخاصة به ووضعوا السم في دوائه، مما أدى إلى تقيؤه دمًا ووفاته.