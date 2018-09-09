قال الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار السياسي للرئيس الجمهورية السابق، إن الرئيس السابق لأمريكا أوباما كسر حاجز الصمت، وتحدث في إحدى الجامعات بأن النازية قد تحكم أمريكا، مشيرًا إلى أن هتلر جاء عن طريق الديمقراطية ولابد أن نقف أمام ترامب الذي يقود النازية من جديد.

وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، على قناة "دريم"، أن أوباما عاد مرة أخرى لنقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهاجم الجمهوريين ووصفهم بأنهم يساندوا "ترامب" سواء كانت سياساته صحيحة أو خاطئة، ويجب على الجميع مساندة الديمقراطية التي أصبحت في خطر.

وأشار إلى أن أوباما وصف أمريكا بالوضع السوداوي، وأكد ضرورة نزول الشعب الأمريكي في الانتخابات هذه المرة لما فعله ترامب في السنوات الأخيرة، مضيفًا أن ما قاله ترامب أنه مهدد بالخروج من الحكم لو فاز الديمقراطيين.

وتابع: "أوباما قال أكبر خطر هو اللامبالاة الذي تهدد الديمقراطية والشعب الامريكي ،ويتسأل ما هذا الصمت في مواجهة الرئيس ترامب".