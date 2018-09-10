"بهجت قمر": أتعاون مع الهضبة وأنغام وحماقي وشيرين في ألبوماتهم الجديدة

قال الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، إنه يتعاون مع النجوم عمرو دياب، محمد حماقي، أنغام، وشيرين في ألبوماتهم الجديدة.

وأضاف قمر لـ "الوطن"، أنه يستعد للسفر خارج مصر، خلال الأيام المقبلة، للبدء في كتابة الجزء الثاني من فيلم "البدلة" للنجم تامر حسني، حيث اختار نفس مكان كتابة الجزء الأول، بحسب قوله.

يشارك في بطولة "البدلة" أكرم حسني، أمينة خليل، ماجد المصري ودلال عبدالعزيز، من إنتاج وليد منصور وإخراج ماندو العدل.

وحقق فيلم "البدلة" نجاحا كبيرا، خلال عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك، والفيلم بطولة أمينة خليل، دلال عبدالعزيز، ماجد المصري وغيرهم، من إخراج ماندو العدل.