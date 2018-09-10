قالت راندا فارس، منسقة مبادرة "2 كفاية"، إن المبادرة ستنطلق في 10 محافظات، هي الأكثر خصوبة على مستوى الجمهورية.

وأضافت فارس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن المبادرة ستنطلق في البحيرة، وكل محافظات الوجه القبلي وأسوان والجيزة.

وأوضحت أن الحملة تستهدف مليون و138 ألف أسرة لديها من طفل لـ3 أطفال، وأن الحملة تهدف لتوعية هذه الأسر عن طريق حملات طرق الأبواب بالتعاون مع 100 جمعية أهلية.

وأكدت فارس أنه سيتم توفير خدمات تنظيم الأسرة لهذه الأسر وللمناطق الأشد احتياجًا والأكثر فقرًا.