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أول حوار مع مصطفى مدبولي بعد توليه رئاسة الوزراء

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الأرصاد| درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمدن والمحافظات

الأرصاد| درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمدن والمحافظات

ضبط موظف وعاطل بحوزتهما سلاح بدون ترخيص في أسيوط

ضبط موظف وعاطل بحوزتهما سلاح بدون ترخيص في أسيوط

"علما" يطالب بإطلاق مشروع قومي لاسترجاع قيمة ومكانة القطن المصري

"علما" يطالب بإطلاق مشروع قومي لاسترجاع قيمة ومكانة القطن المصري

قائد الجيش البرازيلي يحذّر من ترشح لولا دا سيلفا للرئاسة

قائد الجيش البرازيلي يحذّر من ترشح لولا دا سيلفا للرئاسة

رئيس "صوت القاهرة": سنتجه لإنتاج الـ"ديجيتال" الفترة المقبلة

رئيس "صوت القاهرة": سنتجه لإنتاج الـ"ديجيتال" الفترة المقبلة

بالفيديو| "فيلسوف ومش متمرد".. آراء كبار الموسيقيين في ألحان السنباطي

بالفيديو| "فيلسوف ومش متمرد".. آراء كبار الموسيقيين في ألحان السنباطي

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مايكل يتبرع لبناء مسجد.. صدقة جارية على روح والده شهيد الإرهاب

"عثمان ومحمد" بعد منح أرضهما لبناء كوبري "طما": ساهمنا في تنمية الصعيد

"عثمان ومحمد" بعد منح أرضهما لبناء كوبري "طما": ساهمنا في تنمية الصعيد

"قفشات" السيسي تكسر حدة الرسميات من جديد

"قفشات" السيسي تكسر حدة الرسميات من جديد

بكري بعد حوار "مدبولي" لـ"الوطن": يجب زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية

بكري بعد حوار "مدبولي" لـ"الوطن": يجب زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية

شعراوي: "مافيش محافظ يبدأ من الصفر.. وعمل المحليات يتطلب سعة صدر"

شعراوي: "مافيش محافظ يبدأ من الصفر.. وعمل المحليات يتطلب سعة صدر"

بعد افتتاح السيسي.. أرقام بمشروعات "الدائري الإقليمي" ومحاور النيل

بعد افتتاح السيسي.. أرقام بمشروعات "الدائري الإقليمي" ومحاور النيل

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