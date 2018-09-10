"علما" يطالب بإطلاق مشروع قومي لاسترجاع قيمة ومكانة القطن المصري

قال وائل علما، رئيس جمعية "قطن مصر"، إن إجراءات حماية القطن ساهمت في تصديره، مضيفا أن "الفلاح أصبح يحقق إيرادات وعائد من القطن، بدءا من العام الماضي".

وأضاف علما، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت، مقدم برنامج " القاهرة اليوم"، الذي يبث عبر شاشة "اليوم"، أن مشاكل السوق العالمي وراء تراجع مصر في تصدير القطن، موضحا أن "إدارة القطن المصري يتم عن طريق جمعية قطن مصر"، وهي جمعية أهلية مسؤولة عن حمايته وإدارته محليا وعالميا.

وأوضح أنهم يهدفون لعودة القطن المصري للريادة من جديد، و"نحتاج لمليون دولار من أجل التسويق الخارجي"، مشدد على ضرورة آلية لمنافسة الشركات العالمية.

وأشار إلى أنهم "يجمعون القطن بشكل يدوي، ما يسبب بعض عمليات التلوث، ولا بد من وجود عمليات توعية وملابس موحدة أثناء قطف القطن، حتى لايحدث أي تلوث".

وطالب بتفعيل مشروع قومي وخطوات واضحة، لاسترجاع قيمة ومكانة القطن المصري وسط دول العالم، كما كان، منوها إلى أن هناك اتجاة لزراعة القطن قصير التيلة.

من جهته ناشد جمال عنايت، رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، بإنقاذ القطن المصري، لأنه يسوق لاسم مصر بشكل مجاني.