ترسيخاً للدور التاريخي الرائد لمصر في إطار عضويتها في حركة عدم الانحياز، والدعم الذي تقدمه لأشقائها في دول الجنوب، أعلن السفير حسين السحرتي، سفير مصر في سريلانكا، عن توقيع الدكتور سامح سرور المشرف على العلاقات العلمية والثقافية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، نيابة عن الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، على مذكرة تفاهم للتعاون مع مركز العلوم والتكنولوجيا لدول حركة عدم الانحياز على هامش أعمال اجتماع المكتب التنفيذي للمركز؛ والذي يُعقد في العاصمة السريلانكية كولومبو يوميّ 6 و7 سبتمبر 2018.

هذا، وتنص مذكرة التفاهم المُشار إليها على تقديم الجانب المصري خمس منح سنوياً للعلماء والباحثين من أبناء الدول الأعضاء بحركة عدم الانحياز للتدريب بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة والمؤسسات والمراكز البحثية التابعة لها، وذلك في مجالات العلوم الطبية والتكنولوجيا الحيوية للنباتات والميكروبات، حيث تتكفل الأكاديمية بتكاليف التدريب والإقامة للعلماء والباحثين المشاركين في الدورات التدريبية التي تمتد كل منها لستة أسابيع.

وقد أكد الدكتور آرون كولشريشتا المدير العام لمركز العلوم والتكنولوجيا لدول حركة عدم الانحياز، أن هذا النمط من التعاون المشترك يعد نموذجاً يحتذى به للتكامل والاندماج بين دول الجنوب في مجالات العلوم والتكنولوجيا، معرباً عن تقدير وعرفان المركز للدعم المقدم من مصر في مجال التدريب البحثي لأشقائها من الدول أعضاء حركة عدم الانحياز.

وصرح السفير السحرتي بأن ممثل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا قد عقد عدد من الاجتماعات على هامش مُشاركته باجتماع المكتب التنفيذي للمركز مع كل من وزير العلوم والتكنولوجيا السريلانكي ورئيس المفوضية الوطنية السريلانكية للعلوم والتكنولوجيا؛ بحث خلالها سيادته فرص الارتقاء بعلاقات التعاون بين مصر وسريلانكا في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وإمكانية إبرام مذكرة تفاهم بين الجانبين في هذا المجال، وهو ما رحب به الجانب السريلانكي.