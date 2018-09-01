قال الفنان محمد صبحي، إن "الاستغلال والفساد والتدمير والإهمال فيما سبق هو سبب إفساد المعمار في مصر".

وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن البلاد في حاجة إلى إقرار كود للمباني في كل حي، كما كانت الأوضاع قبل ثورة 23 يوليو.

وتابع: "ما حدث في المعمار مشكلة سلوكية.. مش مشكلة دولة"، مضيفا: "كان هناك تسيب واضح، لكن كان تطبيق القانون صعبًا للغاية، خاصةً بعد حملة التعديات الكبيرة التي حدثت منذ عام 2011".

وتابع: "شكل عماراتنا بقى غبي، والمطبات في الشوارع منظرها وحش، ومش موجودة في أي حتة إلا عندنا، في أمريكا مشفتش المطبات دي إلا قدام المدارس وفي توقيتات معينة بس".

وأشاد صبحي بسياسات القيادة المصرية، بشأن التوسع في بناء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، واصفًا إياها بالعبقرية، مشددًا على وجوب إتباع سياسة التوسع الأفقي والعمل على حل المشكلات التي تعاني منها الأحياء القديمة.

وأوضح: "مش لازم نبني ناطحات سحاب عشان نبقى متقدمين زي أوروبا".