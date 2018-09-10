يعقد مجمع البحوث الإسلامية غدا الثلاثاء، مجموعة من المحاضرات والندوات التوعوية في قطاعات الأمن المركزي في مختلف محافظات الجمهورية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية المباركة.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن هذه اللقاءات تأتي في إطار التعاون المشترك بين مجمع البحوث الإسلامية ووزارة الداخلية بجميع قطاعاتها في التوعية المستمرة للجنود والضباط؛ لأجل نشر الفهم الصحيح للدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تروج لها الجماعات الإرهابية.

وأضاف الأمين العام، أن اللقاءات تستحضر الدروس والقيم المستفادة من الهجرة النبوية سواء ما يتعلق منها بالمواطنة والانتماء أو العيش المشترك أو قيم الوفاء والإيثار، حب الناس، التضحية والفداء لأجل تراب هذا الوطن الغالي.

وأوضح الأمين العام أن الأزهر الشريف يحرص على إحياء القيم الأخلاقية المهجورة في حياة الناس، وعلى بيان المعاني الإنسانية للإسلام، مشيرا إلى أن ما تمر به مصرنا الحبيبة من تحديات تحتاج إلى التعاون بين مختلف القطاعات والمؤسسات لأجل الحفاظ على الوطن.