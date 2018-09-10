نيابة بني سويف تستمع للأطفال المعتدى عليهم جنسيا بدار أيتام

قررت النيابة العامة ببني سويف، مساء اليوم الإثنين، انتداب الطبيب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي على 3 أطفال بدار رعاية للأيتام تابع لجمعية أهلية، بشرق النيل في بني سويف، لبيان تعرضهم لإعتداءات جنسية من عدمه،

وانتقل فريق من النيابة العامة، بإشراف المستشار عماد علي، المحامي العام الأول لنيابات بني سويف، مساء اليوم الاثنين، إلى دار الأيتام، لإجراء المعاينة الأولية للدار، وتبين أنه يقع بالقرب من مبنى ديوان عام محافظة بني سويف بشرق النيل، وينقسم إلى مبنى للبنين وآخر للبنات، مكون من 5 طوابق، ويقيم داخله 17 طفلاً من البنين والبنات والرضع.

وتبين أن رئيسة مجلس الإدارة تقدمت ببلاغ إلى خط نجدة الطفل بالمحافظة بوقوع اعتداء جنسي على 3 أطفال داخل الدار من قبل 2 من الأخصائيين، أحدهما يعمل بعقد والثاني موظف بالتضامن الاجتماعي.

واستمع فريق النيابة العامة إلى أقوال الأطفال الثلاثة، واتهموا "أ. م " و"م.ع" بقيامهما بالاعتداء جنسيا عليهما، كما استمعت النيابة لرئيس مجلس الإدارة.

وقرر المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، إحالة واقعة اتهام 2 من الأخصائيين بدور رعاية الأيتام في بني سويف، بالاعتداء جنسيا على 3 أطفال بالدار إلى التحقيق، مع إيقاف الأخصائيين عن العمل لحين انتهاء التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حال ثبوت الواقعة.

كما كلف محافظ بني سويف مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بإحالة رئيس مجلس إدارة دور أيتام وأعضاء مجلس الإدارة ومديرة الدار، للتحقيق عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي حتى يتم الوقوف بدقة على ملابسات الواقعة وحقيقة وقوعها من عدمه لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة في هذا الشأن.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة من المحافظة تضم كل من اللواء تامر أبوالنجا، السكرتير العام المساعد، ورئيس المدينة، ووكيل مديرية التضامن، للانتقال إلى الدار لمتابعة الموقف الحالي والمستجدات، ومحاولة الوقوف على ملابسات الحادث.

وأبلغت رئيس مجلس إدارة دور رعاية الأيتام ببني سويف وكيل مديرية الشئون الإجتماعية عن واقعة تعرض 3 أطفال بالدار لاعتداء جنسي من قبل اثنين من الأخصائيين بالدار.

أمر المستشار عماد علي، المحامي العام الأول لنيابات بني سويف بسرعة ضبط وإحضار الموظفين المتهمين بالاعتداء الجنسي على أطفال الدار، وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة تكليف نيابة مركز بني سويف بالاستماع إلى أقوال الأطفال الذين تم الاعتداء عليهم جنسيا.