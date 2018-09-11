عابد: سأعرض فيديوهات في الأمم المتحدة لمعتصمي رابعة وهم يحملون السلاح

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه سيسافر للأمم المتحدة وسيلتقي مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل بشليه، وسيخبرها برفض بيان مفوضية حقوق الإنسان حول الحكم القضائي الصادر بإعدام بعض المدانين في قضية فض اعتصام رابعة، باعتباره تدخل في الشأن الداخلي المصري.

وأضاف عابد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هؤلاء المتهمين لن يعدموا قبل إجراءات النقض، و"مش هيتعدموا الصبح ده قدامهم إجراءات طعن بالنقض وهنقعد سنة ولا اتنين في وشهم، لما المحكمة توافق على النقض أو ترفضه، وبعدين تحيله لدايرة جديدة ويتحاكموا من أول وجديد".

وتابع: "أنا الشهر اللي جاي على أقصى تقدير هكون في الأمم المتحدة بصور ومستندات، وهوريهم صور وفيديوهات ليهم وهما في رابعة وشايلين السلاح، وصور لما فجروا الكنايس ولما قتلوا المصريين، وهقولهم هما دول الجماعة اللي بتقولوا وفروا لهم المحاكمة العادلة وبنحاكمهم بقالنا 5 سنين".