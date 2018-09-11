"التنمية المحلية": سنرخص "التوك توك".. وننهي عمل الأطفال عليه

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن عدد مركبات "التوك توك" الموجودة بالمحافظات بلغ 165 ألف مركبة.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الوزارة خاطبت المحافظات بضرورة وضع خطوط سير لـ"التوك توك"، لافتا إلى أن ترخيصه يستلزم تقنين وضع قائده أيضًا.

وأوضح قاسم أنه سيتم تحديد مواقف لها، ووضع تعريفة موحدة لجميع الخطوط داخل المحافظات في القرى والنجوع المختلفة، مؤكدًا أن ترخيص الـ"توك توك" سينهي ظاهرة عمل الأطفال كسائقين لها.