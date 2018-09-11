مراسم وداع كوفي أنان تبدأ اليوم في غانا

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ترامب ينشر تدوينة عن استعداد أمريكا لمواجهة إعصار فلورانس

ترامب ينشر تدوينة عن استعداد أمريكا لمواجهة إعصار فلورانس

أزمات متتالية داخل "الوفد" إثر إيقاف عضوية "فؤاد" واستقالة "السجيني"

أزمات متتالية داخل "الوفد" إثر إيقاف عضوية "فؤاد" واستقالة "السجيني"

إقامة أنشطة بحديقة "قصر ثقافة أكتوبر".. و"الثقافة" تحقق مع المسؤولين

إقامة أنشطة بحديقة "قصر ثقافة أكتوبر".. و"الثقافة" تحقق مع المسؤولين

مبعوث منظمة التحرير بواشنطن: لا تراجع عن مقاضاة إسرائيل دوليا

مبعوث منظمة التحرير بواشنطن: لا تراجع عن مقاضاة إسرائيل دوليا

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