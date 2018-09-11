تستعد فرقة "التحفجية" المسرحية الشابية لتقديم عرض "ريموت كنترول" تأليف عبدالحميد حسين وعمرو عادل وإخراج عبدالله سليم عرض، على مسرح رومانس بالجلاء، مساء الأحد المقبل.

"ريموت كنترول" عرض مسرحي يناقش تأثير الإعلام والسوشيال ميديا والتفتح الشديد الذي أدى إلى الانحدار الأخلاقي في مجتمعنا في إطار كوميدي اجتماعي ساخر عرض.

كما ستقدم الفرقة عرضا آخر، الأحد المقبل أيضا، بعنوان "شريط فاضي"، تأليف طارق أبو بكر وإخراج محمد منصور.

تدور أحداث العرض حول شابين في زمن التسعينيات أحدهما حلمه أن يصبح لاعب كرة قدم والآخر حلمه أن يصبح ممثلا وتدور بهما الأحداث ويفشلان في تحقيق أحلامهما ثم يتملك منهما اليأس إلى أن ينعزلا عن العالم في غرفة مغلقة ثم يقوم أحدهما بالانتحار والآخر استطاع التغلب على اليأس والخروج من الغرفة المظلمة.