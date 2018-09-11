أرسل اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى العام الهجري الجديد.

وجاء نص التهنئة التي أرسلها المحافظ: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أهالي مطروح بخالص التهاني القلبية بمناسبة العام الهجري الجديد، أعاده الله على فخامتكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وبهذه المناسبة نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والسعادة وأن يوفقكم لما فيه الخير لمصرنا الغالية".

كما أرسل محافظ مطروح، برقيات تهنئة إلى كل من الدكتورعلي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.