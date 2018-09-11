عادت حركة قطارات الصعيد بالمنيا، بعد توقفها في إتجاه واحد، لنحو ساعة، بسبب حدوث عطل مفاجئ بجرار القطار رقم 833 المميز القادم من محافظة سوهاج متجهًا إلى القاهرة.

وكان ضباط السكة الحديد والمهندسين الفنيين، انتقلوا لتغيير الجرار واستبداله بأخر لتسيير وإعادة الحركة بالوجه القبلي، "خط الصعيد".

وكان اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من مباحث السكة الحديد بتوقف حركة القطارات في إتجاه واحد بخط الوجه القبلي، وبالفحص وانتقال أجهزة الأمن تبين حدوث عطل فني بالقطار رقم 833 مميز أمام محطة سكة حديد المنيا، وحرر محضرًا بالواقعة، وجرى إصلاح العطل وتسيير حركة القطارات مجددًا.