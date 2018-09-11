تركيا تدعو في الأمم المتحدة إلى دعم وقف إطلاق النار بإدلب

طلبت تركيا الدعم الدولي لإقرار وقف لاطلاق النار في إدلب، وقالت أمام مجلس الأمن الدولي، إن شن هجوم شامل على المحافظة، التي يسيطر عليها المسلحون في سوريا، سيؤدي إلى موجة هائلة من اللاجئين يمكن أن تهدد أوروبا.

ودعت روسيا إلى اجتماع مجلس الأمن لإطلاع أعضائه على نتائج قمة عقدتها مع إيران وتركيا حول الخطط العسكرية لاستعادة إدلب، التي تعتبر آخر معقل للجماعات المسلحة في سوريا.

وقال السفير التركي فيريدون سينيرلي أوغلو للمجلس "لا شك في أن شن عملية عسكرية شاملة سيسفر عن كارثة إنسانية كبيرة".

وأضاف أن شن غارات جوية وعمليات قصف سيؤدي إلى "موجة هائلة من اللاجئين ومخاطر أمنية كبيرة على تركيا وأوروبا وما ورائهما".

ودعت تركيا، التي أرسلت قوات إلى إدلب وتدعم بعض الجماعات المسلحة، إلى "وقف فوري لإطلاق النار"، طالبة من "المجتمع الدولي دعم جهودنا لهذه الغاية بالقول والفعل".