محافظ البحر الأحمر يتفقد تطوير ميناء الصيد بالشلاتين

تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم، الأعمال الإنشائية التي تتم بميناء الصيد بمدينة الشلاتين، للوقوف على آخر تطورات الأعمال الإنشائية التي تتم بالميناء .

وأكد المحافظ، أن هذا الميناء يُقام على مساحة 150 ألف متر مربع، ويتضمن إنشاء الميناء أرصفة بحرية لوحدات الصيد بطول 150 مترًا، وتستوعب 600 فلوكة صيد على جانبي الرصيف، مضيفاً أن هذا الميناء يتضمن إنشاء ساحات ومخازن مبردة ورافع وحدات ميكانيكي وورشة إصلاح وصيانة للسفن ومظلات وساحات انتظار ومحطة وقود ومصنعي ثلج وصالات لفرز وتغليف الأسماك، كما يتم تزويدهما بخدمات أخرى من مبانٍ للإيجار ومسجد وكافيتريات ومتاجر لمستلزمات وحدات الصيد وقطع غيار ومناطق خضراء ومكتب بريد واتصالات وعيادة طبية وشبكة مرافق كاملة من طرق "مياه – صرف وشبكة حريق واتصالات".

وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن عملية التطوير الميناء وامتداد الأرصفة به، جاء نتيجة عمل أكثر من 40% من سكان المدينة بمهنة الصيد، كما يعد هذا الميناء من أحد مشروعات الثروة السمكية التابعة لمحافظ البحر الأحمر، حتى يلبي احتياجات أهالي ومواطني المحافظة من الأسماك