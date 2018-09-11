محافظ البحر الأحمر يتفقد مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم

تفقد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم، مستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة مرسى علم، لمتابعة سير العمل بها وللوقوف على احتياجات المستشفى من أجهزة ومستلزمات طيبة .

وأكد عبدالله خلال تواجده بالمستشفى أنه سيحل مشكلة شبكة الغازات حتى يتم تشغيل الحضانات بالمستشفى، كما أكد رئيس المدينة بضرورة عمل حملات تبرع بالدم للعاملين في جميع المنتجعات السياحية بمرسى علم، حتى يتم عمل تخزين كمية كبيرة من أكياس الدم واستخدامها وقت الحاجة إليها .

وتفقد عبدالله بتفقد قسم الأشعة المقطعية بالمستشفى للاطمئنان على مدى جاهزيته لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى عمل أشعة، والتحدث مع طبيب وفني الأشعة عن كيفية تشغيل الجهاز وإذا ما كانوا قد حصلوا على بعض التدريبات الخاصة بتشغيل جهاز الأشعة.