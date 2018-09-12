استقبل الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، وفد تقييم مسابقة "أفضل جامعة مصرية"، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضم الوفد الدكتورة غادة لبيب نائب وزير التخطيط والإصلاح الإداري، والعقيد تامر أبوبكر من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمقدم أحمد حمدي من هيئة الرقابة الإدارية، وأحمد الشيخ وكيل وزارة التعليم العالي.

وناقش الوفد مع رئيس الجامعة استعدادات الجامعة لاستقبال العام الجامعي الجديد ومدى جاهزية كل الأبنية التعليمية والمعامل وقاعات الدرس والمكتبات، فضلا عن استعراض الخدمات التي توفرها الجامعة لأبنائها الطلاب والموقف الحالي لمشروعات الجامعة الجاري تنفيذها وعددها 14 مشروعا.

واصطحب رئيس الجامعة، الوفد في زيارة تفقدية لبعض كليات الجامعة وتجول في الحرم الجامعي واطلع على الإمكانات التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة، وعبر الوفد عن سعادته وإعجابه بالتطورات العلمية والطبية التي تشهدها الجامعة وتأهيل الخريجين لسوق العمل.