قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم بدء العمل بقرار حظر سير سيارات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان أو أكثر بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية عشرة مساءً، السبت المقبل.

وناشد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، جميع سائقي سيارات النقل بعدم المرور في تلك الأوقات، مؤكدا انه لن يسمح بذلك إطلاقا.

واشار إلى أن عدد السيارات التي تمر على الطريق يقدر عددها بـ30 إلى 35%،؜ من إجمالي السيارات، مضيفا أنه أصبح لدى سائقي هذه السيارات طريق بديل وهو الدائري الإقليمي.