حصل فريق الوحدة الحزبية بغرب شبرا لكرة القدم على كاس ولقب بطولة دوري حزب مستقبل وطن لكرة القدم على مستوى القليوبية حيث نجح في الفوز على فريق الوحدة الحزبية بمركز القناطر في المباراة النهائية التي استضافتها الصالة المغطاة بأستاذ بنها.

حضر المباراة وحفل تسليم الجوائز على الفرق الفائزة المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، والنائب أحمد بدوي رئيس قطاع القاهرة الكبرى، والنائب عاطف ناصر أمين الحزب بالقليوبية، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وسيد نور أمين الشؤون البرلمانية، والنواب جمال كوش وحسن عمر حسانين ومحمد سليم وسيد نور ونضال السعيد وعماد حموده وعادل عامر وموفق الكيلاني أمين إعلام الحزب بالقليوبية وقيادات الحزب علي مستوي المراكز والأقسام بالمحافظة

بدء الحفل بمباراة كرة قدم نسائية بين نادي دلمون ونادي طوخ وقد فاز بالمباراة نادي دلمون بخماسية نظيفة، وعقب ذلك شهد الحضور عرض للفنون الشعبية والتنورة.

وأشار النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وأمين المحافظة ، إلى أن الحزب يهدف من وراء دوري كرة القدم دعوة الشباب لممارسة الرياضة والبعد عن المخدرات والإدمان وزيادة الإنتاج والاندماج في الحياة السياسية،

وقال الإعلامي موفق الكيلاني أمين إعلام حزب مستقبل وطن إن أمانة إعلام المحافظة بالحزب تهتم بالتواصل مع جموع الصحفيين والإعلاميين لما لهم من دور هام في سرعة ونقل الخبر وتوصيل رسالة الحزب الإعلامية لأعضاء الحزب وجموع المواطنين بمحافظة القليوبية .