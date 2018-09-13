قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، إن هناك 3 دول لها علاقة خاصة جدا مع مصر وهي السودان والجزائر والعراق.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "إم بي سي مصر"، أن مصر والسودان لهما مصير مشترك، مؤكدا أن الجزائر دولة مهمة على المستويين الإفريقي والعربي، ولكن هناك مشكلة تاريخية لأننا أكثرنا من المن على الجزائر ومساعدتها.

وتابع أن العراق هي الدولة الثانية في العالم العربي بعد مصر، وهناك نوع من المنافسة المكتومة بين الدولتين كالفاطميين والعباسيين فدائما يحبون الاعتراف أنهم إن لم يكونوا على قدر المساواة مع المصريين فهم التاليون لنا.