قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، إن الإدارة الأمريكية بإيحاء إسرائيلي يرون أنه لا بد من نزع كل المكاسب التي حققها الفلسطينيون في 40 سنة الأخيرة.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر" ويقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم، أن أمريكا قررت إغلاق "حنفية الأونروا" لتقبل فلسطين بما يسمى وهمًا صفقة القرن؛ وتحقق إسرائيل أحلامها على حساب العرب.

وتابع أن إسرائيل تريد العمل بالعصا والجزرة لتسوق المنطقة خلال الفترة الحالية لأن كل دولة مشغولة بمشكلاتها.