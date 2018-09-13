تامر حسني: "بقالي 4 سنين مش راضي عن نفسي والحالة الفنية"

عبر الفنان تامر حسني، بطل فيلم "البدلة"، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه فيلم "البدلة"، موضحًا أن "تعاون القائمين على الفيلم كان أهم أسباب نجاحه".

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الفنان إدوارد مقدم "القاهرة اليوم"، الذي يبث عبر فضائية "اليوم": "أيمن بهجت قمر لعب دور كبير في كتابة الفيلم، دون أى لي ذراع أو غيره"، مشددا أن حب فريق عمل الفيلم لبعضهم البعض وراء نجاح الفيلم.

وعن أسباب التعاقد على فيلم "البدلة"، قال: "معاناة الشباب من التقدير والاحترام المتبادل، وراء موافقتي على تجسيد فيلم البدلة، خاصةً الشباب الذين ليس لديهم أى وساطة في المجتمع".

واختتم: "تعبت جدا خلال عملي في التحضير لفيلم البدلة وألبومي الجديد بقالي سنتين، بقالي 4 سنوات مش راضي عن نفسي بشكل خاص والحالة الفنية بشكل عام، وببحث عن الموسيقي الجديدة، فين أيام ما الألبوك كان بينزل يعلم، دلوقتي بقى أغنية أو اتنين بس، زحمة المطربين أثرت على السوق، وفي مطربين المفروض يتطوروا مبقوش يتطوروا، وعشان كده قررت أنعزل وأرجع بحاجة جديدة".