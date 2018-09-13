ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اقتحام، أن قوات كثيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت قرية الخان الأحمر المهددة بالإخلاء والهدم، شرق القدس المحتلة، وهدمت قرية الوادي الأحمر الجديدة المجاورة، فجر اليوم.

وأنزلت آليات عسكرية إسرائيلية عشرات الجنود على شارع أريحا القدس المحاذي للخان الأحمر، واقتحموا المنطقة مع إطلاق طائرة مسيرة لأغراض التصوير في أجواء التجمع، فيما علت أصوات المعتصمين بالتكبير، وهدمت الآليات العسكرية قرية الوادي الأحمر الجديدة التي أقامها نشطاء، الثلاثاء، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات.

وأبلغ ضابط من جيش الاحتلال المعتصمين في الخان الأحمر، أن التجمع منطقة عسكرية مغلقة، قبل أن تنسحب قوات الاحتلال من المنطقة بعد هدم القرية الجديدة.

وناشد الوزير وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أئمة المساجد بدعوة المواطنين الفلسطينيين إلى التوجه لتجمع الخان الأحمر لنصرته، مؤكدا في حديث عبر تلفزيون "فلسطين" الرسمي من داخل التجمع البدوي، الاستعداد لمواجهة الاحتلال في حال أقدم على هدم تجمع الخان الأحمر.