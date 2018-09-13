أعلنت الوحدة المحلية لقرى شرق بولاق بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، توزيع 400 فدان للشباب بقريتي عارف والخرطوم التابعين للوحدة المحلية.

وقال محمد عبد الله، رئيس الوحدة المحلية لقري شرق بولاق بمركز الخارجة، إن الوحدة المحلية انتهت حاليا من تجهيز بئرين جوفيين الأول بقرية الخرطوم، والثاني بقرية عارف بزمام بئر 12 تابعين لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة، تمهيدًا لزراعة واستصلاح 200 فدان بزمام كل بئر جوفي، وتوزيع هذه الأراضي على الشباب.

وأضاف محمد، أن توزيع الأرض سيجري في شهر أكتوبر المقبل، بحضور المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة، وعقب تحديد قطع الأراضي للمنتفعين بعد فحصها بمعرفة صندوق استصلاح الأراضي بديوان عام المحافظة.