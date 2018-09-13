أكدت مصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية والرى أن «مصر والسودان ناقشتا، خلال اليومين الماضيين لاجتماعات الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين الدولتين، تبادل البيانات الخاصة والدراسات المشتركة لخدمة قضية المياه وتحقيق الأمن المائى».

وتستمر فعاليات اجتماعات الهيئة، التى بدأت أمس، حتى الثلاثاء المقبل.وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن «الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، كان من المقرر أن يترأس الاجتماعات مع نظيره السودانى، لكن الأخير لم يحضر بسبب التغييرات الوزارية بحكومة الخرطوم»، موضحة أنه تمت مناقشة سبل التعاون والمشروعات المستقبلية ودراسة تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر، وآليات الاستفادة من الفيضان الحالى والاستغلال الأمثل بما يصب فى صالح الدولتين. وأشارت إلى أنه سيتم بحث المواقف الدولية وقضايا المياه بحوض النيل، والقضايا الفنية ذات الصلة بالنهر، ودفع سبل التعاون والبناء للوقوف متحدين أمام الصعوبات والمعوقات التى تواجهنا فى إدارة المياه.

وأوضحت المصادر أن المناقشات تشمل دراسة مشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر وموازنات السد العالى والخزانات الأخرى داخل السودان، ومقاومة نبات ورد النيل، ومشروعات التعاون الفنى بين دول حوض النيل، وشئون دول الحوض والعلاقات الدولية، فضلاً عن متابعة وتطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، ومتابعة المحطات الهيدورمناخية للرصد فى مصر والسودان لتقدير البخر.