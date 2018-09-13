تفقد اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، اليوم، الخدمات الأمنية بنطاق قسم شرطة ثان طنطا، للوقوف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع أي ظروف طارئة، وذلك في إطار جهود المديرية لضبط الحركة المرورية على الطرق وإعادة الانضباط للشارع وردع المخالفين لقوانين المرور.

كما وجه مدير أمن الغربية الضباط والأفراد المتواجدين في الخدمات الأمنية، بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أي خروج على القانون مع اتخاذ كافة الإجراءات لحماية القوات من أية اعتداءات.

وشدد حسونة على ضرورة تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية ومتابعة كاميرات المراقبة، وعمل الحرم الأمن ومنع وقوف السيارات بجوار الخدمات الأمنية، إضافة إلى توسيع دائرة الاشتباه وبذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن والأمان لأبناء الشعب المصري في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، وحسن معاملة المواطنين وحل مشكلاتهم.

كما تفقد "مدير أمن الغربية" الكمائن المرورية على الطرق السريعة، ومتابعة سير العمل بها.