نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة سوهاج، تضمن أمسيات وندوات وورش متنوعة.

وأقام نادى الأدب جلسة نقدية وأمسية شعرية، لمناقشة أعمال الشباب الشعرية والقصصية أدارها الشاعر محمد فاروق محمد، رئيس النادي، بحضور نخبة من الأدباء منهم فتحي الصومعي، محمد جانب، مجدي حشمت، وسميحة أبو حسين والدكتور محمود فراج، محمد الردان، بجانب ختام دورة الخياطة بنادي المرأة.

وفي جهينة، نظم بيت الثقافة ندوة ثقافية للطفل بمركز شباب نزه الدقيشية، بعنوان "حقوق الطفل في المواثيق الدولية"، ألقتها رشا عطية تلاها توزيع شهادة تقدير للأطفال المتفوقين.

كما ناقش بيت ثقافة شطورة الحج فى القرآن الكريم والسنة النبوية في محاضرة ثقافية بمقر معهد شطورة الابتدائى الأزهري، حاضر خلالها الشيخ أحمد عزيز الدين عبدالله وتناول مفهوم الحج كركن من أركان الإسلام والأحاديث النبوية التى تحثنا على أداء فريضة الحج.

واختتم عبدالله المحاضرة بكلمة موجزة عن الهجرة النبوية الشريفة وكيفية الاقتداء بالسنة النبوية المطهرة.

وفي قصر ثقافة المنشئة استمرت نوادي مسرح القصر في بروفات العرض المسرحي "من أضاعني" تأليف وإخراج ياسين محمد ياسين في موعدها اليومي في السابعة مساء.